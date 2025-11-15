Россия
17:51, 15 ноября 2025

В российском городе за женскими консультациями закрепили священников

В Саратове за женскими консультациями закрепили священников
Виктория Клабукова

Фото: guys_who_shoot / Shutterstock / Fotodom

Саратовские священники решили наставлять пациенток женских консультаций. Соответствующий указ размещен на портале Саратовской митрополии.

Опубликованный документ предписывает закрепить священнослужителей за женскими консультациями города. Согласному указу, пациенток и персонал отделения будут «духовно окормлять» восемнадцать иереев и один иеромонах Русской православной церкви. Указ подписан митрополитом Саратовским и Вольским Игнатием, решение было принято в рамках инициативы по духовной поддержке в медучреждениях. Необходимость такого нововведения в епархии объяснили борьбой с практикой искусственного прерывания беременности.

Ранее в РПЦ предложили альтернативу абортам. Священник храма святого Петра Митрополита Московского Николай Савченко заявил, что вместо прерывания беременности женщинам стоит сдавать младенцев в детдома. Демографические потери, которые Савченко связывает с абортами, по его мнению, превышают потери в Великой Отечественной войне.

