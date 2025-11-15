Россия
12:23, 15 ноября 2025Россия

ВС России отбили две контратаки ВСУ в целях попытки прорвать окружение в Купянске

Минобороны: ВС РФ отразили две контратаки ВСУ близ Купянска
Виктория Клабукова

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы России отразили две контратаки украинских подразделений, с помощью которых ВСУ пытались прорвать окружение своих подразделений в Купянске. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Как уточняется, российскими военными были отбиты две контратаки подразделений 143-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады нацгвардии из районов Кутьковки и Петровки Харьковской области. Согласно сводке военного ведомства, уничтожено десять украинских бойцов.

Всего в результате комплексного огневого поражения на купянском направлении устранено до 50 украинских военнослужащих и 15 единиц военной техники, включая британскую боевую бронированную машину Snatch, два миномета, три станции радиоэлектронной борьбы, пять пикапов и три автомобиля.

Ранее в Минобороны заявили, что ВС РФ взяли под контроль село Яблоково в Запорожской области. Всего, по данным российского ведомства, за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины потеряли 1505 военных на всех направлениях спецоперации.

