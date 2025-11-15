В российском городе в подростка выстрелили из ракетницы

В Краснодаре в 14-летнего школьника случайно выстрелили из ракетницы

В Краснодаре в 14-летнего мальчика выстрелили из ракетницы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, инцидент произошел в школе в разгар перемены. Ракетницу достал сам подраставший — подросток приобрел его на маркетплейсе и принес в класс похвастаться. Демонстрируя приобретение, он дал подержать свето-шумовой пистолет 15-летнему другу. Крутя ракетницу в руках, школьник случайно снял ее с предохранителя и выстрелил. Выстрел пришелся в хозяина пистолета. У школьника диагностировали рваную рану лица и ожоги первой степени. Ракетницу изъял сотрудник образовательного учреждения.

В октябре в Санкт-Петербурге 15-летний школьник устроил стрельбу из ракетницы в торговом центре. Поссорившись с другом, подросток достал пистолет и выстрелил ему в лицо. Возбуждено уголовное дело. Месяцем ранее в том же российском городе восьмиклассник был госпитализирован с контузией — играя, ему в голову из ракетницы случайно выстрелил друг.