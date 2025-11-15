Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:06, 15 ноября 2025Россия

В российском городе в подростка выстрелили из ракетницы

В Краснодаре в 14-летнего школьника случайно выстрелили из ракетницы
Виктория Клабукова

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Краснодаре в 14-летнего мальчика выстрелили из ракетницы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, инцидент произошел в школе в разгар перемены. Ракетницу достал сам подраставший — подросток приобрел его на маркетплейсе и принес в класс похвастаться. Демонстрируя приобретение, он дал подержать свето-шумовой пистолет 15-летнему другу. Крутя ракетницу в руках, школьник случайно снял ее с предохранителя и выстрелил. Выстрел пришелся в хозяина пистолета. У школьника диагностировали рваную рану лица и ожоги первой степени. Ракетницу изъял сотрудник образовательного учреждения.

В октябре в Санкт-Петербурге 15-летний школьник устроил стрельбу из ракетницы в торговом центре. Поссорившись с другом, подросток достал пистолет и выстрелил ему в лицо. Возбуждено уголовное дело. Месяцем ранее в том же российском городе восьмиклассник был госпитализирован с контузией — играя, ему в голову из ракетницы случайно выстрелил друг.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Была дружественная обстановка». Депутаты Европарламента посетили Россию. Что они говорят о поездке?

    В российском городе в подростка выстрелили из ракетницы

    Постпред США в НАТО назвал единственный способ разрешить конфликт на Украине

    Орбан заявил о потере Украиной суверенитета

    Заработок 18-летней российской теннисистки превысил всю ее карьеру

    В Париже грабители протаранили витрину бутика Chanel

    В США заявили об осознании Трампом одного факта о России

    Модную блогершу обругали в сети за поход в клуб с заразной болезнью

    Автобус с пассажирами врезался в опору моста в российском городе

    В Запорожье из-за атак ВСУ без электричества остались десятки тысяч человек

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости