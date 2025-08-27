Россия
Российский восьмиклассник попал в больницу с контузией после игры со сверстником

В Петербурге школьник попал в больницу с контузией после игры со сверстником
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Санкт-Петербурге восьмиклассник из Калининского района попал в больницу с контузией после игры со сверстником. Об этом сообщила «Фонтанка».

По данным российского издания, накануне вечером школьник получил выстрел в голову из ракетницы от друга. Последний действовал по неосторожности, его доставили в отдел полиции.

Пострадавший подросток был госпитализирован в нейрохирургическое отделение с ушибом головного мозга и контузией. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

До этого стало известно, что в Челябинске подросток сбросил с балкона петарду на женщину с грудным ребенком.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 17-летнего хулигана. Его родителям был выписан административный штраф.

Еще раньше сын мигранта взорвал петарду в школе в подмосковной Истре, из-за чего пострадали девять детей.

