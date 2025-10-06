Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:28, 6 октября 2025Силовые структуры

В российском ТЦ школьник устроил стрельбу и попал на видео

В Петербурге выстреливший в лицо другу из ракетницы подросток попал под статью
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Санкт-Петербурге 15-летний школьник устроил стрельбу из ракетницы в торговом центре «Норд» и попал на видео. Соответствующая видеозапись опубликована в Telegram-канале Shot.

На кадрах видно, как группа подростков активно что-то обсуждают на фуд-корте. В какой-то момент происходит громкий хлопок, к ним подбегают другие посетители торгового центра.

По данным канала, подросток поссорился с другом, достал ракетницу «Сигнал охотника» и выстрелил ему в лицо. В результате школьник получил повреждение лица. Сейчас с ним работают врачи. В отношении стрелявшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство с применением оружия»).

Ранее сообщалось, что молодой человек на электросамокате выстрелил в затылок велосипедисту в Санкт-Петербурге.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Арестович рассказал о причине отказа Зеленского подписать Стамбульские соглашения

    Страна БРИКС попросила Трампа отменить пошлины

    Толпа подростков жестоко избила двух школьниц в российском городе и попала на видео

    Американский штат подал в суд на администрацию Трампа

    Бывший министр Абызов арестован по новому уголовному делу

    Мужчина встретил 75-летнюю женщину возле кафе и похитил ее

    Тайник с раритетным оружием нашли в квартире сотрудника СБУ в ЛНР

    Повседневная привычка оказалась способом укрепить отношения

    Просрочивший визу мужчина представился полицейским и вымогал деньги у туристов в Таиланде

    В Подмосковье врачи извлекли из носа трехлетнего ребенка камушек из аквариума

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости