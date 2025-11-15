Мигрант обокрал российского студента и проводил его до дома

В Петербурге мигрант обокрал 18-летнего студента и проводил его до дома

В Петроградском районе Санкт-Петербурга мигрант обокрал студента и проводил его до дома. О ситуации сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел в среду, 12 ноября. 18-летний юноша рассказал полицейским, что рядом с домом на улице Большая Пушкарская на него напал незнакомец. Мужчина, продолжил потерпевший, украл у него сумку, а затем, проводив его до дома, зашел к нему в квартиру и забрал у него куртку. Общий нанесенный студенту ущерб оценили в 55 тысяч рублей.

Через два дня сотрудникам правоохранительных органов удалось поймать злоумышленника — 25-летнего гражданина одной из стран Центральной Азии. По факту грабежа в отношении него возбудили уголовное дело.

