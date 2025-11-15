Минфин США разрешил сделки с болгарскими структурами «Лукойла»

США разрешили сделки с болгарскими структурами «Лукойла» до 29 апреля 2026 года

Министерство финансов США выпустило лицензию, разрешающую операции с несколькими болгарскими структурами «Лукойла» до 29 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) американского минфина.

