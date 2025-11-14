Болгары добились отсрочки санкций против «Лукойла»

Болгария добилась от США продления отсрочки санкций в отношении «Лукойла»

Болгария до конца дня получит отсрочку в ведении санкций в отношении компании «Лукойл» в стране. Об этом заявил лидер политической партии «Граждане за европейское развитие Болгарии», возглавляющей правящее большинство, Бойко Борисов, передает Nova News.

Политик заверил о получении дерогации для «Лукойла» на шестимесячный срок. Он пояснил, что эта мера, предполагающая частичную отмену прежнего законодательства, предоставит возможность решать операционные вопросы аналогично тому, как это было сделано для Германии.

6 ноября парламент Болгарии в срочном порядке рассмотрел и большинством голосов преодолел вето президента страны Румена Радева на законопроект об инвестициях, касающийся в том числе условий возможной продажи в стране активов российской компании «Лукойл».

После того как 6 ноября лишь 74 парламентария согласились с позицией президента, а 125 из них высказались против нее, стало очевидно, что вопрос о правилах заключения таких сделок стал причиной политического раскола в этой являющейся членом Евросоюза с 2007 года стране.

Завод в Бургасе — единственный в Болгарии НПЗ — перешел в собственность «Лукойла» в 1998 году. В последнее время София принуждает его продать предприятие, в частности заставив отказаться от переработки нефти из России, а также выписывая штрафы. В начале 2025-го болгарский премьер заявлял о семи претендентах на покупку предприятия.