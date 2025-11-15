На Украине заявили о почти сравнявшемся числе ушедших в самоволку с воюющими бойцами

Костенко: Скоро число ушедших в самоволку будет равно количеству воюющих в ВСУ

Скоро число ушедших на Украине в самоволку будет равно количеству воюющих солдат. Об этом заявил секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Роман Костенко в разговоре с телеканалом НТА, кадры из которого опубликовал Telegram-канал «Политика страны».

«80 процентов сейчас убегает из центров подготовки, и страна ничего не делает, чтобы их вернуть или создать условия, чтобы они боялись убегать и выполняли свой долг», — посетовал нардеп.

Он добавил, что на Украине находятся миллионы уклонистов, которые скрываются от ТЦК и наблюдают за происходящим. Костенко убежден, что в будущем в силу того, что число ушедших в самоволку почти сравнялось с количеством тех, кто находится на фронте, дезертиры способны составить мощную политическую силу, которая «будет высказывать свои претензии тем, кто сейчас воюет».

Ранее стало известно, что число случаев уклонения от военной службы на Украине на конец августа текущего года увеличилось на 27 процентов по сравнению с предыдущим.

