Оригинал письма Татьяны Онегину с подписью Пушкина показали публике

Рукопись письма Татьяны Онегину с автографом Пушкина представили в Калининграде

Оригинальную рукопись письма Татьяны Онегину из романа «Евгений Онегин» с автографом поэта Александра Пушкина представили публике в Калининграде. Об этом сообщил Калининградский областной историко-художественный музей на странице во «ВКонтакте».

«Сегодня мы все — участники исторического события. (...) Это настоящий подарок к 80-летию Калининградской области. Теперь дело за экспертами-пушкинистами», — заявила директор музея Екатерина Манюк.

Отмечается, что представленная рукопись, являющаяся частью архива министра народного просвещения Российской империи графа Сергея Уварова, содержит автограф «А. Пушкинъ» и подпись цензора Павла Гаевского, датированную 1826 годом. Документ передала музею живущая в Калининградской области меценат Мария Терехова, потомок управляющего делами графа Уварова.

