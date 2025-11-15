Озвучены последствия мощнейшего выброса плазмы на Солнце

XRAS: Выброс плазмы вспышки на Солнце, 2-й по силе в 2025-м, пройдет мимо Земли

Выброс плазмы от второй по силе вспышки в 2025 году, которая произошла на Солнце 14 ноября, пройдет мимо Земли, не оказав на нее влияния. Последствия одного из мощнейших выбросов озвучили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (XRAS) в Telegram-канале.

Область находитмя в безопасном для планеты положении с сильным угловым смещением, поэтому, несмотря на высокий балл вспышки, она не окажет ударного воздействия на Землю.

«В настоящий момент за областью 4274 уже точно можно следить исключительно с научным и чисто человеческим любопытством — кончится здесь вообще когда-нибудь энергия или нет», — добавили представители лаборатории.

Вспышка 14 ноября считается очень крупной, ей присвоили балл Х4.0. Отмечалось, что из-за частых сильных вспышек на Землю обрушилась сильнейшая за год магнитная буря.