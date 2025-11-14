На Солнце произошла крупная вспышка

На Солнце произошла очень крупная вспышка

На Солнце зафиксировали мощную вспышку балла Х. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергея Богачеве.

По словам Богачева, вспышка считается очень крупной, в настоящий момент ее балл составляет Х4.0. Она стала четвертой по счету схожей мощности в этом месяце. До этого три вспышки балла Х произошли 9, 10 и 11 ноября. Самой сильной из них был присвоен балл Х5.1.

Отмечается, что из частых сильных вспышек на планету обрушилась сильнейшая за год магнитная буря.

Ранее сообщалось, что на Земле завершилась магнитная буря, которая продолжалась почти двое суток. Она стала второй по силе за последние пять лет и мощнейшей в 2025 году.