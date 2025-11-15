Россия
08:29, 15 ноября 2025

Предприятие загорелось в российском регионе после массированной атаки ВСУ

Губернатор Малков: Над Рязанской областью сбили 25 БПЛА, загорелось предприятие
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

В небе над Рязанской областью в ночь на 15 ноября средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) отразили массированную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Всего было сбито 25 БПЛА, заявил губернатор российского региона Павел Малков в Telegram-канале.

«Из-за падения обломков произошло возгорание на территории одного предприятия. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал губернатор области. В настоящий момент эксперты оценивают размер нанесенного ущерба.

Ранее Минобороны назвало число сбитых за ночь БПЛА самолетного типа. Беспилотники попытались атаковать сразу 10 российских регионов.

