Путин и Лукашенко созвонились

Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости / POOL

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

О чем поговорили лидеры двух стран, не уточняется.

Позже в Кремле сообщили, что Путин и Лукашенко обменялись мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества, в том числе в энергетике, а также по актуальным международным темам. Кроме того, президенты договорились о контактах на предстоящем в Бишкеке саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и в ходе традиционной встречи лидеров стран-участниц СНГ в Санкт-Петербурге.

В пятницу, 14 ноября, Путин провел сразу три международных телефонных разговора. Сначала российский лидер поговорил с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, затем с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, позже — с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном.

