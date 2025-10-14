Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:54, 14 октября 2025Россия

Путин провел три международных телефонных разговора за день

Путин 14 октября провел три международных телефонных разговора
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress

Президент России Владимир Путин провел три международных телефонных разговора во вторник, 14 октября. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Кремля.

Первая беседа состоялась с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Лидеры двух государств обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и подготовку к визиту Токаева в Россию, который запланирован на ноябрь.

Позднее глава РФ провел разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Они затронули совместные проекты двух стран, в том числе в области энергетики.

Другая беседа прошла с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном. Путин выразил благодарность коллеге за теплый прием в ходе визита в Душанбе. Помимо этого, лидеры двух стран отметили, что состоявшиеся в Таджикистане переговоры были конструктивными, а пакет подписанных документов придаст импульс дальнейшему развитию отношений государств.

Ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили по телефону ряд вопросов, касающихся двусторонних отношений между странами, а также международной повестки в регионе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп оценил отношения с Путиным

    США получат от России сведения об убийстве Кеннеди

    Женщина три месяца жила с мумией соседа без головы

    В США представили антидроновую версию нового БТР AMPV

    Военкоры увидели признак грядущего падения Купянска

    Тысячи фур из Китая застряли по пути в Россию на границе Казахстана. Как это связано с антироссийскими санкциями США и Евросоюза?

    Трамп заявил о конце БРИКС

    Путин провел три международных телефонных разговора за день

    Глава РФС оценил инцидент с обвинениями в расизме капитана «Краснодара»

    Россиян предупредили о пике вспышек на Солнце

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости