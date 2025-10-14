Путин провел три международных телефонных разговора за день

Президент России Владимир Путин провел три международных телефонных разговора во вторник, 14 октября. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Кремля.
Первая беседа состоялась с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Лидеры двух государств обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и подготовку к визиту Токаева в Россию, который запланирован на ноябрь.
Позднее глава РФ провел разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Они затронули совместные проекты двух стран, в том числе в области энергетики.
Другая беседа прошла с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном. Путин выразил благодарность коллеге за теплый прием в ходе визита в Душанбе. Помимо этого, лидеры двух стран отметили, что состоявшиеся в Таджикистане переговоры были конструктивными, а пакет подписанных документов придаст импульс дальнейшему развитию отношений государств.
Ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили по телефону ряд вопросов, касающихся двусторонних отношений между странами, а также международной повестки в регионе.