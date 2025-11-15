Россия поставила Евросоюзу удобрений на рекордную сумму

Россия за девять месяцев поставила Евросоюзу удобрений на 1,3 млрд евро

С начала 2025 года по сентябрь Россия поставила Евросоюзу (ЕС) удобрений на 1,346 миллиарда евро. Эта сумма стала рекордной за три квартала начиная с 2022 года, об этом пишут РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

Если сравнивать с тем же периодом 2024 года, то общие отгрузки увеличились на пять процентов. Самый большой объем российских удобрений в текущем году приобрела Польша — 37 процентов от всего европейского импорта.

Второе место заняла Германия с 10 процентами, а на третьей строчке — Румыния с девятью процентами. В пятерке по заказу у России удобрений также Испания с семью процентами и Франция с шестью процентами.

Ранее стало известно, что ЕС в январе-сентябре текущего года увеличил закупки российского газа на 1,6 процента, до 10,6 миллиарда евро.