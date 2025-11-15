Россиянин и украинка сорвались со скалы во время похода в Турции

В Турции 27-летний россиянин и 24-летняя украинка сорвались со скалы во время пешего похода. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, инцидент произошел в Аланье. Туристы отправились в пеший поход в районе реки Дим ночью без защитного снаряжения. Они пошли на спуск через обрывистый маршрут и сорвались. Выбраться самостоятельно было невозможно из-за сложной местности, поэтому туристы звали на помощь.

Местный житель заметил двух людей среди скал и вызвал экстренные службы. Спасателям понадобилось два часа, чтобы добраться до молодых людей и еще три часа, чтобы вытащить их. Туристы с переломами рук и ног госпитализированы.

