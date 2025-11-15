Путешествия
17:34, 15 ноября 2025Путешествия

Россиянка описала поездку в Армению фразой «шутки про лаваш — не шутки»

Алина Черненко

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Российская путешественница Саша Коновалова в первый раз побывала в Армении и рассказала об удививших ее вещах. Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

«Шутки про лаваш — не шутки. Армяне реально едят очень много лаваша! Все в него заворачивают. А то, во что не заворачивается, отправляется в суп», — такими фразами описала увиденное россиянка.

Автор публикации также отметила, что в этой стране добрые, вежливые и спокойные люди, а по вечерам все рестораны в центре Еревана полные. «В них сидят и туристы, и местные. Я в 22:00 обычно уже сплю (лишь однажды задержалась до такого времени из-за шоу фонтанов), а кто-то только листает меню и заказывает ужин», — поразилась она.

Кроме того, путешественнице показалось непривычным, что люди в столице Армении пропускают автомобили, а не наоборот. Еще одна удивившая ее особенность — очень красивая молодежь.

«Что девушки, что парни — хоть сейчас на обложку журнала. Особенно, конечно, прекрасны молодые женщины. Красиво одеваются, умело красятся, да и вообще отлично выглядят», — констатировала Коновалова.

Ранее другая российская путешественница побывала в Армении и описала ее фразой «приняли как родную». По мнению соотечественницы, гостеприимство в этой стране — образ жизни.

