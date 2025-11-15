Наука и техника
«Ростех» наградил разработчиков новых бомбовых кассет и взрывателей

«Ростех»: Создатели бомбовых кассет и взрывателей получили премию Макаровца
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов

Генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов. Фото: Oleg Spiridonov / Business Online / Globallookpress.com

Создателей инновационных разработок в сфере вооружений наградили премией имени Героя России Николая Макаровца. Об этом сообщает пресс-служба корпорации «Ростех».

Разработчики разовой бомбовой кассеты, научно-технических решений для повышения дальности боеприпасов ствольной артиллерии и электронного взрывателя снаряда, который поражает беспилотные летательные аппараты, победили в номинации «За вклад в области разработки и производства продукции специального назначения».

Кроме того, в номинации «Лучшая научная работа» были отмечены инновационные решения, связанные с производством порохов, контролем механической обработки деталей и возможностями для модернизации вооружения.

Ранее стало известно, что «Ростех» представит переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) «Верба» на международной выставке Dubai Airshow 2025 в Дубае. ПЗРК ближнего действия может поражать самолеты, вертолеты, беспилотники и крылатые ракеты. Комплекс сохраняет эффективность в условиях сильных оптических помех.

