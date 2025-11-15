Экономика
03:12, 15 ноября 2025Экономика

США собрались убрать российский газ из Европы «до последней молекулы»

FT: США захотели убрать российский газ с рынков Европы до последней молекулы
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / Global Look Press

США собрались полностью выместить российский газ с рынков Европы. Так, американские должностные лица совершили ряд поездок по европейским странам, чтобы продвинуть собственные энергоносители какк альтернативу топливу из РФ, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Отмечается, что в Вашингтоне хотят убрать российский газ из Европы «до последней молекулы».

Тур американских чиновников по европейским столицам совпал с попыткой нефтетрейдера Gunvor приобрести зарубежные активы «Лукойла», против которого США ввели санкции. Рестрикции доставили нефтетрейдеру проблемы, поскольку в средствах массовой информации сразу начали акцентировать внимание на на прошлых связях компании с Россией.

Ранее властям Молдавии удалось договориться насчет передачи активов «Лукойла». Российская компания передаст под управление аэропорта Кишинева нефтяной терминал.

    Все новости