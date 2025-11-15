Мир
Стало известно о дате вступления новых правил о выплатах пособий украинцам в ФРГ

Bild: Новое положение о выплатах украинцам в ФРГ вступит в силу в июле 2026 года
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Новое положение о выплатах украинским беженцам в ФРГ вступит в силу 1 июля 2026 года и будет действовать задним числом — с апреля 2025 года. Об этом сообщает Bild.

В настоящий момент беженцы получают гражданское пособие (Bürgergeld) в размере 563 евро в месяц. В сумму входит аренда жилья, отопление и обязательное медицинское страхование. Согласно новому положению, им будут предоставлять выплаты по закону о льготах просителям убежища — 441 евро в месяц. Кроме того, беженцы смогут рассчитывать на ограниченную медицинскую помощь.

В статье также говорится, что Социал-демократическая партия Германии хотела выбрать более позднюю дату перехода на новые правила, однако ХДС/ХСС категорически отвергла это предложение.

Ранее около 70 процентов немцев, участвовавших в опросе социологического института INSA, выступили против выплат гражданских пособий украинским беженцам. Отмечается, что 17 процентов респондентов уверены, что беженцы из Украины должны продолжать получать пособия. Еще 66 процентов опрошенных немцев выступили против сохранения подобных выплат.

