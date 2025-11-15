Мир
Стало известно о планах Трампа конфисковать половину замороженных активов России

Дональд Трамп. Фото: Brendan McDermid / Reuters

Президент США Дональд Трамп в 2026-2028 годы может конфисковать половину от общего объема замороженных суверенных российских активов в пять миллиардов долларов. Об этом заявили в бюджетном управлении конгресса, пишет РИА Новости.

Оценка ведомства была проведена, исходя из общего объема находящихся под контролем Соединенных Штатов активов России, в случае принятия законопроекта REPO for Ukrainians Implementation Act of 2025. Данный проект уточняет порядок использования замороженных активов РФ в пользу Украины.

Отмечается, что существует значительная неопределенность относительно того, пойдет ли американский лидер на такой шаг.

Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер изложил ряд условий, при которых страна поддержала бы план Европейской комиссии (ЕК) по использованию замороженных российских активов для финансирования репарационного кредита Украине в размере 140 миллиардов евро.

