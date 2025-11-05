Мир
Бельгия изложила условия поддержки плана ЕК по российским активам

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер изложил ряд условий, при которых страна поддержала бы план Европейской комиссии (ЕК) по использованию замороженных российских активов для финансирования репарационного кредита Украине в размере 140 миллиардов евро. Об этом сообщает Politico.

Во-первых, Бельгия хотела бы устранить угрозу наложения вето на санкции Европейского союза (ЕС) со стороны Венгрии или другой страны. Отмечается, что каждые полгода объединение должно единогласно продлевать действие рестрикций против России, а это может означать, что, например, Венгрия или Словакия могут разморозить российские активы и перевести все средства обратно. По данным журнала, ЕК работает над отменой права вето, чтобы обеспечить Бельгии долгосрочную определенность.

Во-вторых, Бельгия настаивает, чтобы другие страны Евросоюза предоставили финансовые гарантии по кредиту Украине в том случае, если Россия «потребует вернуть свои активы после завершения конфликта», или если юристы «убедят суд» вернуть Москве долг. При этом даже если все страны сообщества предоставят национальные гарантии, Брюссель хочет быть уверен в том, что «любые подобные выплаты будут произведены немедленно».

И в третьих, Бельгия призывает Еврокомиссию рассмотреть возможность использования текущего семилетнего бюджета ЕС в качестве гарантии кредита.

Ранее стало известно, что высшее руководство ЕК и правительство Бельгии встретятся в7 ноября, чтобы попытаться выйти из политического тупика по вопросу использования замороженных российских государственных активов.

