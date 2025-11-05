Мир
ЕК и Бельгия попытаются выйти из политического тупика из-за российских активов

Politico: ЕК и Бельгия встретятся, чтобы выйти из тупика по вопросу активов РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Высшее руководство Европейской комиссии (ЕК) и правительство Бельгии встретятся в пятницу, 7 ноября, чтобы попытаться выйти из политического тупика по вопросу использования замороженных российских государственных активов для финансирования репарационного кредита Украине в размере 140 миллиардов евро. Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников ЕС.

Как отмечает издание, Бельгия неохотно одобряет план, предложенный Комиссией в качестве способа использования санкционированных российских средств для поддержки Украины без окончательного изъятия денежных средств, поскольку данные средства находятся в распоряжении брюссельской финансовой компании Euroclear.

«Премьер-министр Барт де Вевер опасается, что его правительству придется возвращать Москве миллиарды долларов (...) На встрече лидеров ЕС в октябре де Вевер потребовал от лидеров ЕС более надежных гарантий  защиты своей страны от финансовых и юридических рисков, которые может повлечь за собой эта инициатива», — говорится в материале.

Уточняется, что решающее заседание в пятницу состоится после того, как 4 ноября заместители министра финансов не смогли добиться прогресса в переговорах по репарационному кредиту, а ЕК предупредила, что время истекает.

Ранее заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что Москва примет ответные меры в случае конфискации российских активов в Евросоюзе. По его словам, у России имеется достаточный арсенал возможностей для должного реагирования, поэтому российский ответ в ЕС «почувствуют».

