Телеведущий узнал о раке благодаря письму зрительницы

Американский ведущий Тарек Эль Мусса узнал о раке благодаря письму зрительницы

Известный американский телеведущий и инвестор в недвижимость Тарек Эль Мусса рассказал о том, как он обнаружил у себя два онкологических заболевания. В своем Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) он заявил, что узнал об одном из недугов благодаря письму зрительницы.

«В письме говорилось: "Я медсестра из Техаса. Я заметила шишку на шее у Тарека. Это не шутка, ему нужно обследоваться"», — вспомнил ведущий.

Эль Мусса обратился к врачу, и ему провели биопсию, однако анализ не показал однозначного результата. Затем телезвезде сделали диагностическую операцию, в ходе которой выяснилось, что у него рак щитовидной железы. Ему удалили щитовидную железу, а также лимфоузлы, на которые распространился рак.

В процессе лечения онкологического заболевания щитовидной железы ведущий также решил сделать еще одно УЗИ и узнал, что у него рак яичка. «И вот, мне 31 год, у меня два разных рака и я думаю, что мне конец», — вспомнил Эль Мусса. Он добавил, что, несмотря на заболевания, отказался приостанавливать работу на телевидении.

Уточняется, что сейчас телеведущий находится в ремиссии.

Ранее сообщалось, что известная британская телеведущая Давина Макколл обнаружила у себя опухоль в груди благодаря самообследованию молочных желез. Новообразование оказалось злокачественным.

