Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:36, 15 ноября 2025Интернет и СМИ

Телеведущий узнал о раке благодаря письму зрительницы

Американский ведущий Тарек Эль Мусса узнал о раке благодаря письму зрительницы
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Кадр: AmenClinics / YouTube

Известный американский телеведущий и инвестор в недвижимость Тарек Эль Мусса рассказал о том, как он обнаружил у себя два онкологических заболевания. В своем Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) он заявил, что узнал об одном из недугов благодаря письму зрительницы.

«В письме говорилось: "Я медсестра из Техаса. Я заметила шишку на шее у Тарека. Это не шутка, ему нужно обследоваться"», — вспомнил ведущий.

Эль Мусса обратился к врачу, и ему провели биопсию, однако анализ не показал однозначного результата. Затем телезвезде сделали диагностическую операцию, в ходе которой выяснилось, что у него рак щитовидной железы. Ему удалили щитовидную железу, а также лимфоузлы, на которые распространился рак.

В процессе лечения онкологического заболевания щитовидной железы ведущий также решил сделать еще одно УЗИ и узнал, что у него рак яичка. «И вот, мне 31 год, у меня два разных рака и я думаю, что мне конец», — вспомнил Эль Мусса. Он добавил, что, несмотря на заболевания, отказался приостанавливать работу на телевидении.

Уточняется, что сейчас телеведущий находится в ремиссии.

Ранее сообщалось, что известная британская телеведущая Давина Макколл обнаружила у себя опухоль в груди благодаря самообследованию молочных желез. Новообразование оказалось злокачественным.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Губернатор Пермского края рассказал о выплатах семьям погибших в ДТП

    В России объяснили слова Каллас о выгодной сделке по Украине

    В Москве дерево под тяжестью снега рухнуло на машины

    Четырехкратный олимпийский чемпион поддержал возвращение пива на стадионы

    Телеведущий узнал о раке благодаря письму зрительницы

    Россиянина затолкали в машину ради шутки

    На Западе объяснили предстоящую поездку Зеленского российскими ударами

    Водителя перехваченного около российской колонии грузовика с оружием арестовали

    Мигрант обокрал российского студента и проводил его до дома

    На театр Кадышевой подали в суд

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости