Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:06, 15 ноября 2025Мир

Трамп оценил роль отношений с Путиным в урегулировании на Украине

Трамп: Думал, что хорошие отношения с Путиным облегчат урегулирование на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин и Дональд Трамп

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривал отношения с российским коллегой Владимиром Путиным как фактор в украинском урегулировании. Об этом он высказался в интервью телеканалу GB News.

Трамп признался, что ожидал результатов в процессе завершения конфликта на Украине благодаря его взаимодействию с Путиным. «Я думал, у меня очень хорошие отношения с президентом Путиным, я думал это [украинское урегулирование] будет легче», — отметил он.

По мнению американского лидера, кризис получится разрешить в скором времени.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл ожидания от Трампа по ситуации на Украине. Мы искренне надеемся, что президент Трамп все еще готов посодействовать дипломатическому и политическому урегулированию украинской проблемы», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили о планах Трампа конфисковать российские активы. О какой сумме идет речь?

    Трамп раскрыл свое отношение к алкоголю и наркотикам

    Трамп назвал Европу «уже не той»

    Трамп назвал раздражающий его фактор

    Перевозчик впервые прокомментировал смертельное ДТП с его автобусом в Пермском крае

    Трамп оценил роль отношений с Путиным в урегулировании на Украине

    Трамп выразил надежду на скорое разрешение украинского конфликта

    На Украине допустили снижение в стране мобилизационного возраста

    Суд удовлетворил иск о взыскании с экс-владельца «Южуралзолота» имущества

    Москвичам посоветовали не пользоваться машинами без зимней резины в снегопад

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости