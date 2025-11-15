Трамп оценил роль отношений с Путиным в урегулировании на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривал отношения с российским коллегой Владимиром Путиным как фактор в украинском урегулировании. Об этом он высказался в интервью телеканалу GB News.

Трамп признался, что ожидал результатов в процессе завершения конфликта на Украине благодаря его взаимодействию с Путиным. «Я думал, у меня очень хорошие отношения с президентом Путиным, я думал это [украинское урегулирование] будет легче», — отметил он.

По мнению американского лидера, кризис получится разрешить в скором времени.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл ожидания от Трампа по ситуации на Украине. Мы искренне надеемся, что президент Трамп все еще готов посодействовать дипломатическому и политическому урегулированию украинской проблемы», — сказал он.

