08:34, 15 ноября 2025Мир

Трамп высказался о действиях США в отношении Венесуэлы

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп высказался о действиях США в отношении Венесуэлы. Его слова приводит ТАСС.

Трамп подчеркнул, что определился с действиями в отношении Венесуэл. «Я не могу сказать вам, в чем оно заключается, но я составил свое мнение», — заявил он в беседе с журналистами.

Глава США добавил, что Вашингтон «добился большого прогресса с Венесуэлой в том, что касается прекращения поставок наркотиков».

Ранее шеф Пентагона Пит Хегсет объявил о начале военной операции под названием Southern Spear («Южное копье») против наркокартелей в Западном полушарии. Он пояснил, что эти действия направлены на обеспечение безопасности Соединенных Штатов.

