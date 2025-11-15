Сикорский допустил вступление Украины в ЕС

Сикорский: Украина может вступить в ЕС в начале 2030-х, если победит коррупцию

Украина может вступить в Европейский союз в начале 2030-х годов, если победит коррупцию, допустил глава МИД Польши Радослав Сикорский. Об этом пишет Telegram-канал «Новости Украины».

По его словам, несмотря на сопротивление Венгрии, Киев уже достиг значительного прогресса, получив статус кандидата. Дипломат напомнил, что ключевое требование ЕС — борьба с коррупцией.

«Если Украина будет терпеть коррупцию, то в Европейский союз она не вступит. ЕС требует честности, соблюдения процедур», — подчеркнул он.

В 2022 году Европарламент решил большинством голосов предоставить Украине статус кандидата в ЕС.