Аналитик Умеренков: США подали Зеленскому сигнал об уступке территорий

Президент США Дональд Трамп подал своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому сигнал об уступке территорий, заявил аналитик Евгений Умеренков. Об этом пишет «Комсомольская правда» («КП»).

По его словам, данным сигналом стало коррупционное дело, расследуемое Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ).

«Собственно, и расследованию НАБУ, которое действует под контролем Запада, был дан ход именно сейчас, чтобы послать сигнал Зеленскому: ты на очереди», — подчеркнул он. По мнению обозревателя, американская сторона дает понять, что отвергнуть условия Трампа для урегулирования украинского конфликта было неправильно.

10 ноября сотрудники НАБУ пришли с обысками к Тимуру Миндичу, одному из друзей и бывших бизнес-партнеров Зеленского. Помимо бизнесмена, силовики нагрянули к министру юстиции, экс-министру энергетики Украины Герману Галущенко.