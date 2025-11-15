Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:20, 15 ноября 2025Россия

Аналитик рассказал о сигнале Зеленскому об уступке территорий

Аналитик Умеренков: США подали Зеленскому сигнал об уступке территорий
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп подал своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому сигнал об уступке территорий, заявил аналитик Евгений Умеренков. Об этом пишет «Комсомольская правда» («КП»).

По его словам, данным сигналом стало коррупционное дело, расследуемое Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ).

«Собственно, и расследованию НАБУ, которое действует под контролем Запада, был дан ход именно сейчас, чтобы послать сигнал Зеленскому: ты на очереди», — подчеркнул он. По мнению обозревателя, американская сторона дает понять, что отвергнуть условия Трампа для урегулирования украинского конфликта было неправильно.

10 ноября сотрудники НАБУ пришли с обысками к Тимуру Миндичу, одному из друзей и бывших бизнес-партнеров Зеленского. Помимо бизнесмена, силовики нагрянули к министру юстиции, экс-министру энергетики Украины Герману Галущенко.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США оценили значение победы России на Украине

    Сикорский допустил вступление Украины в ЕС

    В переписке Эпштейна нашли вопрос о наличии у Путина секс-компромата на Трампа

    Генерал ВСУ призвал учить воевать украинских детей с самого рождения

    Российские аэропорты ограничили полеты из соображений безопасности

    Медведчук усомнился в способности Трампа завершить конфликт на Украине

    Военкоры сообщили об ухудшении положения ВСУ на одном направлении

    Аналитик рассказал о сигнале Зеленскому об уступке территорий

    В Турции заявили о неизбежности мирных переговоров по Украине

    В Сумской области ликвидировали замкомандира роты ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости