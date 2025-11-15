Мир
В Германии задумали отменить упрощенный выезд мужчин с Украины

Премьер Баварии Зедер призвал отменить упрощенный выезд молодых мужчин с Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Маркус Зедер

Маркус Зедер. Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Премьер-министр Баварии и лидер ХСС (Христианско-социалистический союз) Маркус Зедер выступил за отмену упрощенного выезда молодых мужчин с Украины, отметив, что они нужны родине. Об этом он заявил в интервью Welt am Sonntag.

«Любой, у кого нет законного права на пребывание, разрешения на временное проживание или работы, должен уехать. Более того, ускоренный выезд с Украины для молодых людей должен быть отменен», — сказал он.

Ранее порядка 70 процентов немцев, участвовавших в опросе социологического института INSA, выступили против выплат гражданских пособий украинским беженцам. Отмечается, что 17 процентов респондентов уверены, что беженцы с Украины должны продолжать получать пособия. Еще 66 процентов опрошенных немцев выступили против сохранения подобных выплат.

