Мир
14:43, 15 ноября 2025Мир

В Иране подтвердили задержание нефтяного танкера в Персидском заливе

ВМС КСИР Ирана подтвердили задержание нефтяного танкера в Персидском заливе
Игорь Дмитров
Архивное фото. Фото: Morteza Nikoubazl / Reuters

Военно-морские силы (ВМС) Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана официально подтвердили задержание в Персидском заливе нефтяного танкера Talara, направлявшегося в Сингапур. Об этом в субботу, 15 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на эфир телеканала SNN.

«После того как судебные органы выдали ордер на арест груза нефтяного танкера с названием Talara под флагом Маршалловых Островов, военнослужащие ВМС КСИР отследили его перемещения и задержали», — говорится в заявлении структуры.

Отмечается, что на борту судна находится около 30 тысяч тонн нефтепродуктов. После проверки всей документации было установлено, что танкер нарушает законодательство Исламской Республики, подчеркнули в КСИР.

О задержании танкера сообщалось 14 ноября. Он находился примерно в 20 морских милях (37 километрах) к востоку от города Хор-Факкан в Объединенных Арабских Эмиратах. Компания Columbia Shipmanagement, управляющая судном, сообщила, что потеряла с ним связь, и официально уведомила об этом.

