В Израиле отреагировали на слова о еврейском происхождении Чебурашки

Генконсул Израиля Гидор заявил, что национальность Чебурашки неизвестна
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Генеральный консул Израиля в Санкт-Петербурге Ран Гидор в беседе с РИА Новости оценил версию о еврейском происхождении Чебурашки, отметив, что его национальность неизвестна.

«Создатели мультфильма про Чебурашку были советскими евреями, но, к сожалению, на сегодняшний день доподлинно неизвестно, какой национальности он сам», — пояснил Гидор.

При этом он отметил, что Чебурашка стал культовым персонажем и в Израиле. «Ведь он, метафорически выражаясь, сделал алию, приехав в нашу страну с волной советской эмиграции», — заявил генконсул.

По его словам, Чебурашка мог бы не только стать символом дружбы между двумя странами, но и попасть в почетный список евреев, внесших вклад в развитие русской культуры, наряду с Сергеем Эйзенштейном, Исааком Бабелем и Моисеем Вайнбергом.

Ранее во время спора участников о финансировании конкурса «Родная игрушка» глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров выдвинул свою версию происхождения всенародно любимого персонажа.

