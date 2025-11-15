Россия
17:34, 15 ноября 2025Россия

В Москве прошел митинг против Пашиняна

Возле посольства Армении в Москве прошел митинг против Пашиняна
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Кадр: Telegram-канал Mash

Возле армянского посольства в Москве прошел митинг против действий премьер-министра Армении Никола Пашиняна в отношении священнослужителей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Сообщается, что участие в акции приняли около 250 человек.

Собравшиеся требовали от армянских властей освободить всех задержанных ранее священников. Участники митинга заявляли, что действия Пашиняна «вносят вражду среди народа», сеют хаос и отравляют общественное сознание в Армении.

Ранее архиепископ Армянской апостольской церкви (ААЦ) Микаэл Аджапахян был признан виновным по делу о призывах к захвату власти. В ААЦ назвали решение суда «позорным».

