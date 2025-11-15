Риттер: Победа России на Украине станет прорывом для глобальной стабильности

Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что победа России на Украине станет прорывом для глобальной стабильности и сделает возможным построение мира между Москвой и Вашингтоном. Его слова приводит РИА Новости.

Он добавил, что победа России лишит Европу возможности использовать Украину как средство провоцирования Москвы. «Итак, самое главное — это полная победа России, тотальная победа России на Украине», — сказал он.

Риттер добавил, что полная победа Москвы означает достижение российской стороной всех целей, обозначенных президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее Риттер допустил, что президент Украины Владимир Зеленский может бежать из страны, не вернувшись из зарубежного визита.

До этого немецкая газета Berliner Zeitung написала, что Владимир Зеленский может уйти в отставку, если в его окружении произойдет новый коррупционный скандал.