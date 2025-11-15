Мир
В США допустили бегство Зеленского с Украины

В США допустили, что Зеленский не вернется на Украину из зарубежного визита
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alessandro Della Valle / Pool / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский может бежать из страны, не вернувшись из зарубежного визита. Такой сценарий допустил отставной офицер разведки морской пехоты США, военный аналитик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Украинское общество разрушается. И отвечающий за него Зеленский не сможет это пережить. Поэтому я не удивлюсь, если он улетит в Грецию и там останется», — полагает он.

Эксперт добавил, что серьезное давление на украинскую власть оказывают российские авиаудары по энергетике и недавние коррупционные скандалы в этой сфере.

Ранее немецкая газета Berliner Zeitung написала, что Владимир Зеленский может уйти в отставку, если в его окружении произойдет новый коррупционный скандал.

До этого Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило о подозрении в деле о коррупции в энергетике соратнику лидера Украины Тимуру Миндичу. Бизнесмена называют «кошельком» украинского лидера.

