В США допустили бегство Зеленского с Украины

В США допустили, что Зеленский не вернется на Украину из зарубежного визита

Президент Украины Владимир Зеленский может бежать из страны, не вернувшись из зарубежного визита. Такой сценарий допустил отставной офицер разведки морской пехоты США, военный аналитик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Украинское общество разрушается. И отвечающий за него Зеленский не сможет это пережить. Поэтому я не удивлюсь, если он улетит в Грецию и там останется», — полагает он.

Эксперт добавил, что серьезное давление на украинскую власть оказывают российские авиаудары по энергетике и недавние коррупционные скандалы в этой сфере.

Ранее немецкая газета Berliner Zeitung написала, что Владимир Зеленский может уйти в отставку, если в его окружении произойдет новый коррупционный скандал.

До этого Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило о подозрении в деле о коррупции в энергетике соратнику лидера Украины Тимуру Миндичу. Бизнесмена называют «кошельком» украинского лидера.