В США заявили об осознании Трампом одного факта о России

Экс-разведчик США Риттер: Трамп осознает невозможность давления на Россию
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Президент США Дональд Трамп постепенно осознает невозможность давления на Россию. Об этом заявил отставной офицер разведки морской пехоты США, военный аналитик Скотт Риттер, передает ТАСС.

«Я думаю, администрация Трампа сталкивается с новой реальностью, и она состоит в том, что США не могут навязывать России свою волю. У России есть свои запросы и требования, которые должны быть удовлетворены», — подчеркнул Риттер.

По словам экс-разведчика, при осознании этой реальности администрация американского лидера «испытывает политические трудности». С одной стороны, США настроены на мир с Россией, а с другой стороны, американским властям придется успокоить сторонников Украины.

Ранее Риттер допустил, что президент Украины Владимир Зеленский может бежать из страны, не вернувшись из зарубежного визита.

