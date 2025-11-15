Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:06, 15 ноября 2025Россия

В Сумской области ликвидировали замкомандира роты ВСУ

В Сумской области ликвидировали замкомандира роты ВСУ Поддубного
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости

В Сумской области был уничтожен замкомандир роты одной из механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валентин Поддубный, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Стало известно о ликвидации в Сумской области заместителя командира роты по воспитательной работе одной из механизированных бригад ВСУ, старшего лейтенанта Поддубного Валентина Ивановича из Ровенской области», — рассказал собеседник агентства.

Ранее российские военные уничтожили в Харьковской области командира расчета ВСУ, запускавшего беспилотные летательные аппараты на территорию РФ. Уточняется, что украинский военный был ликвидирован Вооруженными силами России в Гоптовке. Он был причастен к ударам дронов по Белгородской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США оценили значение победы России на Украине

    Сикорский допустил вступление Украины в ЕС

    В переписке Эпштейна нашли вопрос о наличии у Путина секс-компромата на Трампа

    Генерал ВСУ призвал учить воевать украинских детей с самого рождения

    Российские аэропорты ограничили полеты из соображений безопасности

    Медведчук усомнился в способности Трампа завершить конфликт на Украине

    Военкоры сообщили об ухудшении положения ВСУ на одном направлении

    Аналитик рассказал о сигнале Зеленскому об уступке территорий

    В Турции заявили о неизбежности мирных переговоров по Украине

    В Сумской области ликвидировали замкомандира роты ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости