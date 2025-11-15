ВСУ разыграли на видео «ураганный огонь» по Купянску

ВСУ разыграли на камеру успешную контратаку в Купянске, обстреляв пустые дома

«Военкоры Русской Весны» / Telegram

Спецназ Вооруженных сил Украины (ВСУ) продемонстрировал архивные кадры «успешной контратаки» в застройке Купянска Харьковской области. На самом деле они разыграли «ураганный огонь», обстреляв пустые дома, видео публикует Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

«Силы специальных операций (ССО) ВСУ показали "спецоперацию" в Купянске: штурм пустых зданий и бегство», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на кадрах не был замечен ни один солдат ВС России, однако украинская сторона уверенно заявляет, что отбросила российские войска с нескольких позиций.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин допустил, что Купянск может полностью перейти под контроль России в течение ноября. Он добавил, что противник в ходе попыток наступления теряет гораздо больше техники и личного состава.