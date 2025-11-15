Россия
02:06, 15 ноября 2025Россия

Захарова колко ответила на благодарность министра обороны Италии Зеленскому

Захарова: Знал бы министр обороны Италии, как Зеленский борется с наркоманией
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова в своем Telegram-канале колко прокомментировала благодарность от министра Италии Гуидо Крозетто президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Если бы министр обороны Италии только знал, как Зеленский борется с наркоманией! Лично уничтожает дозу за дозой», — написала Захарова.

Крозетто благодарил Зеленского за то, что «он нашел в себе силы бороться с коррупцией».

Ранее же греческая партия Pakief («Всегреческое движение греко-российской дружбы») назвала президента Украины Владимира Зеленского отъявленным палачом и разрушителем своей страны. После приезда Зеленского в Афины в ноябре, в партии задумались, что может дать Греции «преступник по отношению к греческой диаспоре на востоке Украины».

    Захарова колко ответила на благодарность министра обороны Италии Зеленскому

    Все новости