Захарова высмеяла теорию молдавского депутата о Пушкине и геях

Захарова прокомментировала теорию молдавского депутата Друцэ о Пушкине и геях

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала теорию молдавского депутата Михая Друцэ о связи появления геев (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) в Молдавии с приездом русского писателя Александра Пушкина. Свою реакцию она опубликовала в Telegram-канале.

«Точно так и было. Пушкин, помнится, приехал в Бессарабию и сразу спросил: "Где здесь живет (...) Михал Друцэ? Я его сейчас…" Так там появился первый [гей]», — в шутку отметила Захарова, высмеяв слова депутата.

Ранее Друцэ заявил, что гомосексуалы на территории современной Молдавии якобы появились «вместе с Российской империей — и лично с приездом Пушкина».