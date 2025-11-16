Россия
16 ноября: какой праздник отмечают в России и мире

Анастасия Заикина
СюжетПраздники в России

Фото: DC Studio / Freepik

16 ноября в России отмечают День проектировщика, а в мире — Международный день терпимости. Православные вспоминают Обновление храма великомученика Георгия в Лидде. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечают 16 ноября в России и других странах, а также напоминает, кто из знаменитостей родился в этот день.

Праздники в России

День проектировщика

Фото: freepik / Freepik

Впервые праздник отметили в 2005 году по инициативе группы компаний «Роспайп», а через два года День проектировщика стал всероссийским.

Проектировщики занимаются разработкой и созданием проектной документации для различных объектов. Их работа включает анализ требований, создание концепций и детальных чертежей, а также взаимодействие с другими участниками проекта для успешной реализации задуманного.

Какие еще праздники отмечают в России 16 ноября

  • Всероссийский день самбо;
  • День московского бухгалтера.

Праздники в мире

Международный день терпимости

В 1995 году государства-члены ЮНЕСКО приняли Декларацию принципов терпимости. В 1996-м, в годовщину подписания документа, был учрежден праздник, ориентированный на учебные заведения и широкую общественность.

В декларации отмечено: терпимость — это не снисходительность или безразличие, а уважение и признание богатого разнообразия культур и форм самовыражения.

Фото: Rawpixel.com / Shutterstock / Fotodom

Какие еще праздники отмечают в мире 16 ноября

  • Международный день борьбы с анорексией;
  • День матери в КНДР;
  • День президента в Таджикистане.

Какой церковный праздник 16 ноября

Обновление храма великомученика Георгия в Лидде

Согласно преданию, великомученик Георгий был любимым воином императора Диоклетиана. Однажды, услышав его бесчеловечный приговор об истреблении христиан, Георгий выступил против правителя. За это его приговорили к страшным мучениям, а затем отрубили голову.

Мощи Георгия положили в палестинском городе Лидда — в посвященном святому храме. С VI века строение несколько раз разрушалось, и в своем нынешнем виде храм восстановили только в 1872 году на пожертвования из России. Освящение обновленного храма состоялось 16 ноября того же года. Это событие и отмечает Церковь.

Фото: Public domain / Wikipedia

Какие еще церковные праздники отмечают 16 ноября

  • День памяти священномучеников Акепсима епископа, Иосифа пресвитера и Аифала диакона;
  • День памяти мучеников Аттика, Агапия, Евдоксия, Катерия, Истукария, Пактовия, Никтополиона и дружины их;
  • День памяти Преподобного Акепсима Антиохийского.

Приметы на 16 ноября

В народном календаре 16 ноября — Анна Холодная. На Руси в это время пробовали замороженные ягоды: бруснику, клюкву, морошку. Как правило, из них варили кисель и делали начинку для пирогов.

  • Если на Анну Холодную нет снега, на следующий год будет скупой урожай;
  • Дрова в печи сильно горят — к сильному ветру и буре;
  • Облака плывут низко — предвещают сильные морозы.

Кто родился 16 ноября

Кристиан Лоренц (59 лет)

Фото: Nilsson Nils Petter / Aftonbladet / Globallookpress.com

Клавишник и один из основателей немецкой группы Rammstein. Помимо игры на инструментах, Лоренц активно участвует в создании визуального контента для концертов.

Интересно, что на первых порах Лоренц был одним из самых профессиональных музыкантов в Rammstein: за его плечами — участие в коллективе Feeling B, который сделал себе имя в ГДР еще до падения Берлинской стены.

Владимир Ильин (78 лет)

Советский и российский актер театра и кино. За годы карьеры Ильин снялся более чем в ста фильмах и сериалах. Широкую славу ему принесла роль артиста цирка Романа в картине «Мой любимый клоун». Также Ильин снимался в фильмах «Сукины дети», «Время первых», сериалах «Идиот», «Турецкий гамбит», «Доктор Живаго» и многих других.

Кто еще родился 16 ноября

