19:29, 16 ноября 2025

Американский авианосец зашел в Карибское море

Американский авианосец USS Gerald R. Ford прибыл в Карибское море
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Joe Raedle / Getty Images

Авианосная ударная группа США во главе с авианосцем USS Gerald R. Ford прибыла в Карибское море. Об этом сообщается на сайте американских Военно-морских сил (ВМС).

В ВМС заявили, что развертывание ударной группы является важнейшим шагом в укреплении решимости США защищать безопасность Западного полушария и американской территории.

Экипаж USS Gerald R. Ford насчитывает четыре тысячи человек, на нем также находятся десятки тактических самолетов. Авианосец присоединится к объединенным силам, уже находящимся в Карибском море.

В ночь на 14 ноября глава Пентагона Пит Хегсет объявил о начале операции США против наркокартелей в Западном полушарии. По его словам, эта миссия защитит Штаты и изгонит наркотеррористов, убивающих людей.

