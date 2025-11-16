Россия
Два человека погибли при пожаре в подмосковном кафе

Александра Качан (Редактор)

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

В городе Видное Московской области два человека погибли при пожаре в кафе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного главка МЧС России.

Сообщение о пожаре поступило 15 ноября в 21:49. Кафе, в котором произошло возгорание, находится по адресу улица Вокзальная, дом 1. На момент прибытия пожарных огонь охватил 30 квадратных метров. Ночью пожар удалось ликвидировать.

«В результате пожара пострадали четыре человека, из них погибли два человека», — рассказал представитель ведомства. Подмосковное управление Следственного комитета России начало проверку по факту произошедшего. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электропроводки.

Ранее двое детей стали жертвами пожара в поселке Краснобродский Кемеровской области. Мать оставила детей одних дома, уехав в соседний город.

