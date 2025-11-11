Россия
Двое детей стали жертвами пожара в регионе России

В Кемеровской области произошел пожар, жертвами стали двое детей
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Артем Пряхин / РИА Новости

Двое детей стали жертвами пожара в Кемеровской области. Об этом сообщает РЕН ТВ в Telegram.

ЧП произошло в поселке Краснобродском. Мать оставила детей одних, уехав в соседний город. Пожарных на место вызвали соседи семьи — они заподозрили неладное, учуяв запах гари.

Прибывшие на место сотрудники МЧС России обнаружили детей уже без признаков жизни. Они отравились угарным газом. Предварительно, к пожару привело неосторожное обращение с огнем.

Ранее на Урале в доме многодетной семьи произошел пожар. Его жертвами стали трое детей. Им было 5, 7 и 11 лет.

