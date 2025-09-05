В России трое детей стали жертвами уничтожившего дом многодетной семьи пожара

На Урале в доме многодетной семьи произошел пожар, троих детей не спасли

Трое детей стали жертвами пожара в Свердловской области. Об этом сообщает издание «Екатеринбург Онлайн» в Telegram.

Пожар произошел в частном доме, где жила многодетная семья. Всего в семье воспитывалось семеро детей.

Выжить не удалось троим детям. Им было 5, 7 и 11 лет. Огнем было охвачено 60 квадратных метров. С остальными членами семьи сейчас работают психологи.

Ранее пожар произошел в доме участника спецоперации. Жертвами стали двое детей бойца. Их мать обвинили в причинении смерти по неосторожности. Россиянке грозит до четырех лет лишения свободы.