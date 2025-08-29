Россия
16:18, 29 августа 2025Россия

Вдова бойца СВО заявила о невиновности в кончине детей при пожаре

Вдова бойца СВО не признала вину в гибели детей и отвергла версию следствия
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

В Красноярске продолжается расследование уголовного дела, связанного с трагедией, которая произошла в семье вдовы бойца СВО. Молодую мать Елизавету обвинили по делу о пожаре, который произошел весной этого года. В результате его не выжили двое ее маленьких детей. Однако она отрицает свою вину, передают «Страсти».

Сообщается, что женщине предъявили обвинение по статье 109 УК РФ. Ей грозит до четырех лет лишения свободы. По версии следствия, старший ребенок во время отсутствия матери нашел дома зажигалку и случайно поджег вещи. Из-за этого вспыхнул пожар.

Однако сама Елизавета категорически не согласна с этой версией. В интервью изданию она заявила, что «старший ребенок не мог достать зажигалку», и подчеркнула, что всегда следила за безопасностью.

В тот день женщина уехала встречаться с сестрами и оставила детей под присмотром своего отца. «Не было к нему вопросов, следил за ними, гулял, поэтому я с уверенностью оставила и в этот раз. Отсутствовала примерно полтора часа», — рассказала она.

Но в момент возгорания дедушка вышел к соседям. Он заметил дым, однако подумал, что горит не его квартира. В итоге дети оказались одни и выбраться не смогли. Медики пытались спасти мальчиков, их пытались реанимировать в машине скорой помощи, однако сделать этого не удалось.

Елизавета утверждает, что выводы пожарно-технической экспертизы ошибочны. По ее словам, зажигалка находилась в месте, куда трехлетний ребенок не мог дотянуться, а чтобы поджечь огонь, «нужна сила, которой у малыша не было».

После трагедии женщина пока не посещала сгоревшую квартиру, поскольку не восстановилась психологически. Она добавила, что квартира была съемной, но детей обеспечивала всем необходимым.

Ранее в Челябинске вдове участника специальной военной операции (СВО) на Украине выставили счет за бесплатное место рядом с другими военными.

