Экономика
23:41, 16 ноября 2025Экономика

Европу предупредили о последствиях сделки Греции и Украины

Цимитрас: Поставки СПГ из США в Грецию создадут нагрузку на европейские бюджеты
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
СюжетПоставки нефти и газа в Европу:

Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters

Меморандум Греции и Украины о поставках сжиженного природного газа (СПГ) из США дорого обойдется Европе. О последствиях этого соглашения предупредил директор кипрского центра Института исследований мира в Осло (PRIO) Гарри Цимитрас, передает Politico.

«Американский СПГ — очень дорогой, он создает нагрузку на энергетические бюджеты, возрастает вероятность геополитических противоречий. Весь проект противоречит усилиям по достижению экологических целей, что приводит к задержке перехода на возобновляемые источники энергии», — указал он.

По его словам, проект преподносится как выгодный для Греции, однако соглашение чревато многими рисками. В частности, стране придется удвоить свои мощности по хранению СПГ, что потребует больших вложений для строительства хранилищ. В начале ноября Греция также подписала с США долгосрочный контракт о поставках СПГ.

Ранее газовые компании Греции и Украины подписали письмо о намерении по поставкам Киеву американского СПГ предстоящей зимой. Согласно меморандуму, Киев будет получать американский СПГ с декабря 2025 по март 2026 года включительно.

