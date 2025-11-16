Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:27, 16 ноября 2025Экономика

Греция и Украина подписали меморандум о поставках газа

EPT-news: Греция и Украина подписали меморандум о поставках Киеву газа из США
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Robert Nemeti / Getty Images

Газовые компании Греции и Украины подписали письмо о намерении по поставкам Киеву сжиженного природного газа (СПГ) из США наступающей зимой. Об этом пишет ТАСС.

Документ подписали генеральный директор греческой компании DEPA Trading Константинос Ксифарас и глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий. При этом также присутствовали президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и посол США в Афинах Кимберли Гилфойл.

Отмечается, что согласно меморандуму Киев будет получать американский СПГ с декабря 2025 по март 2026 года включительно. Инфраструктура Греции должна будет обеспечить стабильные поставки газа на Украину по «Вертикальному коридору».

Материалы по теме:
Нам не надо Россия отдает свои богатства Китаю. На очереди Северная Корея
Нам не надоРоссия отдает свои богатства Китаю. На очереди Северная Корея
20 июня 2018
«Вернуть рынку былое величие» Сотрудничество России и Китая в энергетической сфере спасет мировую экономику
«Вернуть рынку былое величие»Сотрудничество России и Китая в энергетической сфере спасет мировую экономику
12 июня 2019

Отмечается, что этот шаг станет «важнейшим вкладом в региональную и европейскую энергетическую безопасность и устойчивость, а также окажет поддержку Украине в условиях сложной зимы».

Ранее Зеленский сообщил, что Украина договорилась с Грецией о возможности поставок газа в рамках подготовки к зимнему сезону. По его словам, что Киев уже направил средства на финансирование импорта газа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Американский авианосец зашел в Карибское море

    В Подмосковье из-за первого гололеда произошло массовое ДТП

    Популярная певица прикрыла голую грудь пером на фото

    В письмах Эпштейна нашли рассуждения о теориях заговора

    Застигнутый за просмотром эротики американский конгрессмен возложил вину на Маска

    Россиян предупредили о риске сокращения жизни на 10-15 лет из-за опасного заболевания

    В неопубликованных файлах Эпштейна найдены новые имена знаменитостей

    Стало известно о поведении в колонии бывшего замглавы Росприроднадзора Митволя

    Названы способы подготовить питомцев к зиме

    Нурмагомедов прокомментировал завоевание Махачевым второго чемпионского пояса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости