Греция и Украина подписали меморандум о поставках газа

EPT-news: Греция и Украина подписали меморандум о поставках Киеву газа из США

Газовые компании Греции и Украины подписали письмо о намерении по поставкам Киеву сжиженного природного газа (СПГ) из США наступающей зимой. Об этом пишет ТАСС.

Документ подписали генеральный директор греческой компании DEPA Trading Константинос Ксифарас и глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий. При этом также присутствовали президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и посол США в Афинах Кимберли Гилфойл.

Отмечается, что согласно меморандуму Киев будет получать американский СПГ с декабря 2025 по март 2026 года включительно. Инфраструктура Греции должна будет обеспечить стабильные поставки газа на Украину по «Вертикальному коридору».

Отмечается, что этот шаг станет «важнейшим вкладом в региональную и европейскую энергетическую безопасность и устойчивость, а также окажет поддержку Украине в условиях сложной зимы».

Ранее Зеленский сообщил, что Украина договорилась с Грецией о возможности поставок газа в рамках подготовки к зимнему сезону. По его словам, что Киев уже направил средства на финансирование импорта газа.