13:10, 16 ноября 2025Экономика

Зеленский договорился с Грецией об импорте газа на Украину

Зеленский: Украина договорилась с Грецией о возможности импорта газа
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Украина договорилась с Грецией о возможности импорта газа в рамках подготовки к зимнему сезону. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Уже есть у нас договоренности о финансировании импорта газа, и мы закроем потребность почти два миллиарда евро на импорт газа, чтобы компенсировать потери украинской добычи из-за российских ударов», — сказал украинский лидер.

Зеленский добавил, что правительство Украины направило средства на финансирование импорта газа. По его словам, в этом Киеву помогут европейские страны, украинские банки, Норвегия и американские партнеры.

Ранее российские войска поразили объект энергетики в Одесской области. Из-за удара на объекте произошло возгорание. Пожар был оперативно ликвидирован.

