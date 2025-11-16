Бывший СССР
Российские войска поразили объект энергетики в Одесской области

Глава ОВА Кипер: В Одесской области произошло возгорание на объекте энергетики
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России поразили объект энергетической инфраструктуры в Одесской области на юге Украины. Об этом написал глава областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер в своем Telegram-канале.

«Этой ночью ударными беспилотниками снова повреждены объекты энергетики, в том числе солнечная электростанция», — сообщил Кипер.

По его словам, из-за удара российских войск на объекте энергетики произошло возгорание. Пожар был оперативно ликвидирован.

14 ноября Минэнерго Украины раскрыло масштабы российских атак на энергетическую инфраструктуру. По информации ведомства, ВС России за октябрь и начало ноября использовали для атак на объекты энергетики страны более 150 ракет и более двух тысяч дронов.

В свою очередь, эксперт по энергетике Геннадий Рябцев в комментарии «Би-би-си» пожаловался, что Россия постоянно меняет тактику при атаках на украинскую энергетическую систему. По его словам, две ее основные составляющие: попытки нарушить целостность объединенной энергосистемы по Днепру и попытка отделить от объединенной энергосистемы периферийные подсистемы электроцентралей.

    Все новости